Coronabedingte Schließung : Gasthaus an der Steinbachtalsperre wird verkauft

Kreis Euskirchen 1993 hat der aktuelle Eigentümer das Gasthaus an der Steinbachtalsperre erworben, nun ist es geschlossen und steht zum Verkauf. Das Waldfreibad steht derweil mit Einschränkungen zur Verfügung.

Während die Badesaison im Waldfreibad an der Steinbachtalsperre begonnen hat, ist das Gasthaus derzeit geschlossen. Wie Carina Bolz von der Koblenzer Eigentümerfamilie dem General-Anzeiger auf Anfrage sagte, habe Pächter René Montpellier um vorzeitige Auflösung des Pachtvertrages gebeten. Die coronabedingte Schließung habe ihm wirtschaftlich sehr geschadet. So sei man der Bitte nachgekommen, hieß es.

Derzeit liefen Verhandlungen mit mehreren Interessenten, so Bolz. „Wir hoffen, dass der Schwimmbad-Imbiss in vier Wochen öffnen kann“, sagte sie weiter. Und sie ist zuversichtlich, dass auch das Gasthaus noch in diesem Sommer wieder Gäste bewirtet, falls der Vertrag mit dem neuen Eigentümer noch im Juni unterschrieben wird. Die Trennung von dem Haus sei den Eltern Manfred und Hiltrud Bolz sehr schwergefallen. „Wir waren immer mit Herzblut dabei“, so Carina Bolz.