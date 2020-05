Ostsee und Schwarzwald beliebt : So reisen die Bonner in Zeiten von Corona

So reisen die Bonner in Zeiten von Corona

Bonn Die Corona-Krise traf auch die Tourismusbranche hart. Nach Lockerung der Reisebschränkungen rollt in Deutschland das Geschäft langsam wieder an. Vor allem Urlaubsziele im Inland sind gefragt.

Die Zeit auf Balkonien hat langsam ein Ende: Seit dem 11. Mai dürfen Ferienwohnungen und Campingplätze in den meisten Bundesländern wieder öffnen. Auch Übernachtungen in Hotels sind unter Auflagen ab dem 18. Mai möglich und die Hoffnung auf den wohlverdienten Sommerurlaub wächst. Dass das Reisegeschäft langsam wieder ins Rollen gerät freut nicht nur die Urlauber, sondern auch Reiseveranstalter.

Der Tourismus zählt zu den von der Corona-Krise am härtesten getroffenen Branchen. Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) geht die deutsche Tourismusbranche davon aus, dass sie noch lange mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise kämpfen muss. Im Reise- und Gastgewerbe rechnen rund 40 Prozent der Betriebe frühestens im kommenden Jahr mit einer Rückkehr zur Normalität. Nicht nur die großen Reiseveranstalter, sondern auch lokale Reisebüros sehen ihre Existenz gefährdet. „Wir wissen ja nicht was kommt“, erzählt eine Sprecherin des Reiseveranstalters Rautenberg. Vorraussichtlich bis zum 14. Juni besteht vom Auswärtigen Amt eine weltweite Warnung für touristische Reisen ins Ausland, sodass gebuchte Auslandsreisen über die Feiertage oder für den Sommerurlaub storniert werden. Da noch nicht klar ist, wann die Reisewarnung ausläuft, verzeichnen Reiseveranstalter weniger Anfragen für Urlaube im Ausland.

Es geht ans Meer und in die Berge

Nach der Öffnung von Hotels und Campingplätzen sehen die Urlaubsmöglichkeiten innerhalb Deutschlands wieder anders aus. „Seitdem die deutschen Ferienregionen wieder verfügbar sind, sehen wir eine große Nachfrage an den Küsten und Bergen“, sagte ein Tui-Sprecher. Dies bestätigen auch die Ergebnisse von Vergleich.org: Das Vergleichsportal wertete im Mai die häufigsten Google-Suchanfragen für deutschlandweite Urlaubsziele aus. Dabei landete die Ostsee auf dem ersten Platz, dicht gefolgt vom Harz in Sachsen-Anhalt und dem Schwarzwald.

Die Sehnsucht nach Bergen und Meer zeigt sich auch in Bonn. Laut Reutenberg-Reisen seien die Angebote für Urlaube im Inland über Pfingsten nahezu ausgebucht. Reisen an die Nord- und Ostsee, in die bayrischen Alpen und auf deutsche Inseln seien besonders beliebt. Ähnlich sieht es auch bei Kerstin György vom Reisecenter Alltours in Sinzig aus. „Wenn ein Sommerurlaub gebucht wird, dann in Deutschland.“ Europaweite Ziele wie beispielsweise Istanbul seien eher für den Herbst geplant.