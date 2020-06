Weitere Franchisenehmer gesucht : Vapiano-Käufer will 20 Filialen wieder öffnen

Vapiano-Käufer will 20 Filialen wieder öffnen

Die Restaurantkette Vapiano hat zwei Monate nach ihrem Insolvenzantrag einen Käufer für Dutzende Restaurants in Deutschland gefunden. Foto: dpa/Fabian Sommer

Köln Der Käufer der Marke Vapiano möchte 20 Restaurants in Deutschland wieder öffnen und selbst betreiben. Für 15 weitere Filialen sollen Franchisenehmer gesucht werden.

Der Käufer der Marke Vapiano will 20 Restaurants der Pizza- und Pasta-Kette in Deutschland selber betreiben. Das teilte das Konsortium um die ehemaligen Vapiano-Manager Mario C. Bauer und Gregor Gerlach mit. Für 15 weitere Filialen der Kette würden Franchisenehmer gesucht. Die bestehenden Franchiseverträge würden nach der Übernahme aus der Insolvenz weitergeführt, hieß es.