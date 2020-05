Vermieter ärgert sich : Tedi setzt Mietzahlung in Meckenheim aus

Mietausfälle

In der Corona-Krise wächst in NRW offenbar die Zahl der Mieter, die ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können. Das geht aus Umfrage der NRW-Bank und des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen unter Wohnungsgesellschaften hervor. Rund 85 Prozent der befragten Wohnungsunternehmen gaben an, im April höhere Mietausfälle als in einem durchschnittlichen Monat des vergangenen Jahres gehabt zu haben. 64 Prozent sagten, das Problem betreffe weniger als zwei Prozent der Haushalte. dpa