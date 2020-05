Firmen-Porträt Petcycle : Unternehmen in Bad Neuenahr lebt von der Plastikflasche

Ihr Ruf hat gelitten: In PET-Flaschen füllt fast jeder Getränkehersteller sein Sortiment ab. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Bad Neuenahr-Ahrweiler Das Unternehmen Petcycle aus Bad Neuenahr-Ahrweiler betreibt einen nachhaltigen Wertstoffkreislauf für PET-Behältnisse. Geschäftsführer Hans Baxmeier erklärt den Recyclingprozess und spricht über die Zukunft der Plastikflasche.



Von Marie Schneider

Die Antwort ist eindeutig: „Ja!“, sagt der Geschäftsführer des Unternehmens Petcycle, Hans Baxmeier, ohne zu zögern. Plastikflaschen, so glaubt er, haben in Deutschland eine Zukunft. Seit mehr als 20 Jahren betreibt sein Unternehmen in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine Kreislaufwirtschaft für PET-Flaschen. Knapp 1,1 Milliarden Flaschen hat Petcycle im Umlauf, sie bewegen zurzeit etwa 30 Millionen Kästen – damit hat das Unternehmen einen Anteil von etwa 8 Prozent am Markt für Mineralwasser und Erfrischungsgetränke.

Die 61 Abfüller von Mineralwasser, die diese Flaschen für ihre Getränke verwenden, darunter unter anderem Nürburg Quelle und Rhodius, erhalten das PET in der sogenannten „klaren Preform“. „Daraus blasen die Abfüller eigene Flaschen in die gewünschte Form“, erklärt Baxmeier. In den Kästen von Petcycle kommen die abgefüllten Getränke dann zum Verbraucher, der sie wiederum nach dem Konsum als Leergut in den Supermarkt zurückbringt, von wo aus sie wieder zum Abfüller gelangen. „Dort werden die Flaschen gepresst und gehen als Ballen wieder zurück zum Recycler.“ Der Kunststoff wird gereinigt und so lange zerkleinert, bis wieder die klare Preform entsteht, aus der die Abfüller neue Flaschen fertigen.

Petcycle überwacht diesen Kreislauf. 99,3 Prozent der PET-Flaschen kann das Unternehmen recyceln – „bei den restlichen 0,7 Prozent handelt es sich um Reststoffe“, sagt Bax­meier. Auch die Kästen können recycelt werden, falls sie Schäden aufweisen. Allerdings entstehen daraus keine neuen Flaschen. „Die Kästen sind aber seit 20 Jahren im Einsatz. Sie haben eine hohe Lebenserwartung, damit hatte damals niemand gerechnet“, erklärt der 56-Jährige. In jeder neuen Petcycle-Flasche stecken dann mindestens 55 Prozent des recycelten Materials, das sogenannte „Rezyklat“. Die bis 2025 von der EU geforderte Norm liegt laut Petcycle bei 25 Prozent. „Manche Abfüller sind heute auch schon bei einem Anteil von 100 Prozent. Wir streben die 75 an“, sagt Baxmeier. Das restliche recycelte PET-Material könne beispielsweise in Kleidungsstücken landen. Technisch sei es durchaus möglich, einen Anteil von 100 Prozent Rezyklat zu verwenden, doch sei es „immer teurer, als die Verwendung von neuem Material“, sagt Baxmeier.

Steckbrief Über Petcycle Branche: Mineralwasser und Erfrischungsgetränke

Gegründet: 1999

Beschäftigte: 12

Geschäftsführer: Hans Baxmeier

Jahresumsatz: Petcycle ist eine Non-Profit-Gesellschaft und möchte keine Angaben zum Umsatz machen.

Besonderheiten: Zu Petcycle gehören auch die Firmen Intercycle und Logicycle. Logicycle betreibt unter anderem einen Glasmehrwegpool mit über einer Millionen Kästen.