GA-Telefonaktion: Fragen und Antworten : Das sagen Experten zum Ausbildungsjahr in Corona-Zeiten

Das sagen Experten zum Ausbildungsjahr in Corona-Zeiten

Ein Metallbauer in der Ausbildung: Das Handwerk bietet unter anderem gute Chancen für Studienabbrecher, die auf ihre theoretischen Grundlagen zurückgreifen können. Foto: dpa-tmn/Kirsten Neumann

Bonn In einer GA-Telefonaktion zur Lehrstellensuche stellten sich Experten den Fragen unserer Leser. Viele jungen Menschen sind wegen der Corona-Krise verunsichert. Doch Chancen für Studienabbrecher und Prüfungen gibt es trotz der Pandemie.

Mein Ausbildungsvertrag als Maler- und Lackierer läuft zum 1. Juli aus. Was mache ich, wenn meine Prüfung auf einen Zeitpunkt danach verschoben wurde und ich dann durchfalle?

Bei einer Prüfung während der Ausbildungszeit hätten Sie das Recht, bei Nichtbestehen die Ausbildung in dem Betrieb um bis zu ein Jahr zu verlängern und weitere Prüfungsversuche zu unternehmen. Wenn der Betrieb Sie nicht ohnehin übernehmen möchte, empfehlen wir ein individuelles Gespräch zwischen Ihnen, dem Betrieb und einem Experten der Handwerkskammer. Das Recht auf Wiederholung der Prüfung besteht auch nach Auslaufen des Ausbildungsvertrags.

Ich bin ein 30-jähriger syrischer Flüchtling mit Erfahrung im Handwerk, wie gelingt mir der Einstieg in Deutschland?

Nein. Theoretisch kann eine Ausbildung jederzeit begonnen werden. Wie Berufsschulzeiten oder Vertrag dann ausgestaltet werden, kommt auf den Einzelfall an.

Die Handwerkskammer zu Köln berät speziell Studienabbrecher und hat auch Informationen darüber, welche Betriebe im Kammerbezirk für solche Bewerber offen sind. Auch die Arbeitsagenturen beraten Studienabbrecher. In den Gesprächen werden die persönlichen Vorlieben, Fähigkeiten und Rahmenbedingungen einerseits und andererseits die Möglichkeiten und Angebote sowie die Wege dahin besprochen. Meist unterschätzen Studienaussteiger, was sie als Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringen. Es gibt sogar Branchen und Betriebe, die sehr gern Studienaussteiger einstellen. Für die Zielgruppe gibt es außerdem speziell das Programm „Relaunch Your Career“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg.