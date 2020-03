Mehr Strom von Dächern : Grüne in Meckenheim wollen neue Solaranlagen

Meckenheim Die Grünen in Meckenheim wünschen sich mehr Solaranlagen auf den städtischen Immobilien. Die Verwaltung verweist auf vorhandene Kollektoren.

Der Klima- und Umweltschutz ist derzeit ein Thema von großer Bedeutung. Gleichzeitig scheitert aber etwa die Realisierung von Photovoltaik- und Solardachinstallationen an technischen Voraussetzungen. Mehr Kollektoren zur Stromgewinnung aus Sonnenkraft auf den Dächern von öffentlichen Gebäuden in Meckenheim fordert Stefan Ummenhofer. Der Grünen-Politiker bat die Verwaltung am Mittwochabend im Ausschuss für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus zu prüfen, ob die Stadt auf kommunalen Dächern mehr Solaranlagen installieren oder alternativ Dachflächen zum Zwecke der Solarstromgewinnung vermieten könne.

Alleine an der technischen Realisierbarkeit scheiterte laut Ummernhofer sein Plan, mit einer Solaranlage nachhaltig Strom zu erzeugen. „Wir haben versucht, bei uns am Haus solche Solarpaneele zu installieren. Vom Fachmann mussten wir dann aber hören, dass unser Dach zu verwinkelt ist und die Ausrichtung der Fläche nicht ideal sei.“ Die Folge: Der Ertrag wäre minimal ausgefallen, sagte er. Ungeachtet seiner privaten Bemühungen sieht Ummenhofer in Meckenheim noch Nachholbedarf in Sachen Sonnenenergie.