Vorstandsvorsitzende der Nationalen Anti-Doping-Agentur : Andrea Gotzmann spricht über Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur

Bonn Über die Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) sprach Bernd Eyermann mit Andrea Gotzmann, der Vorstandsvorsitzenden der in Bonn ansässigen Nationalen Anti-Doping-Agentur (Nada).

Gotzmann: Der Rusada-Chef hat in den vergangenen Wochen und Monaten tatsächlich vehement dafür gekämpft, dass sich in Russland etwas ändert. Bisher hat sich ja nichts geändert. Erst vor kurzem wollte ein russischer Hochspringer einer Strafe entgehen, in dem mithilfe des russischen Verbandes Dokumente über Meldepflichtversäumnisse gefälscht wurden. Das zeigt, dass an der Basis überhaupt nichts angekommen ist. Von daher ist dieser Bewusstseinswandel, so schwer und langwierig er auch ist, dringend notwendig. Nur so kann es wieder Vertrauen geben in den russischen Sport.