Zukunft der großen Koalition : Diese Szenarien sind nach der Wahl der SPD-Spitze möglich

Berlin Nach der Entscheidung über die neue SPD-Führung ist die Zukunft der großen Koalition ungewiss. Wir spielen verschiedene Möglichkeiten durch.

Dagegen spricht: Dass weder die Regierung noch das Parlament den Bundestag auflösen können. Die Jamaika-Verhandlungen scheiterten Ende 2017 an der FDP. Die ist erkennbar nun zu einem Bündnis bereit. Also würde der Bundespräsident selbst nach einer von Merkel verlorenen Vertrauensabstimmung den Bundestag nicht auflösen, ohne Union, FDP und Grüne noch einmal zu Verhandlungen ermuntert zu haben. Dagegen spricht auch, dass Merkel zur Vertrauensabstimmung nicht gezwungen werden kann, dass sie einen verabschiedeten Haushalt hat und somit bequem bis mindestens Ende 2020 weiter regieren kann und ihr die EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands im zweiten Halbjahr 2020 immens wichtig ist.

Dafür spricht: Dass Union und Grüne ursprünglich zu Jamaika fest entschlossen waren – und die FDP inzwischen wieder verhandeln will.

Dagegen spricht: Dass sich zunächst Kanzlerin Merkel und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer verständigen müssten, wer von ihnen bei den Verhandlungen und in der späteren Regierung den Hut aufhaben soll. Dagegen spricht auch, dass die Grünen laut aktuellen Sonntagsfragen 23 Prozent in die Waagschale werfen könnten statt der 2017 errungenen 8,9 Prozent. Sie könnten darauf spekulieren, von einem weiteren Niedergang der SPD wie in den vergangenen Monaten zu profitieren und aus Wahlen als stärkste Partei hervorzugehen, mit Grün-Rot-Rot selbst die Regierung anzuführen.