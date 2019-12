Interview mit SPD-Chef Norbert Walter-Borjans : „Ein Drittel der Bevölkerung teilt SPD-Werte“

Zur Person

Norbert Walter-Borjans (67) ist in Krefeld geboren und in Düsseldorf aufgewachsen. Er studierte VWL in Bonn und promovierte 1982 an der Universität Köln. 1984 wechselte Walter-Borjans in die NRW-Landespolitik, wo er diverse Ämter im Umfeld der SPD bekleidete. Bevor er als NRW-Finanzminister (2010-2017) für seinen Kampf gegen Steuerhinterziehung Aufmerksamkeit erlangte, war er unter anderem Kämmerer der Stadt Köln. Der geschiedene SPD-Vorsitzende lebt mit seiner Partnerin in Köln-Sülz. ga