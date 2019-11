Interview mit der neuen Linken-Fraktionschefin : Amira Mohamed Ali will die alten Konflikte der Partei überwinden

Zur Person

Amira Mohamed Ali wurde am 16. Januar 1980 in Hamburg geboren, sie hat einen ägyptischen Vater und eine deutsche Mutter. Sie ist die erste Muslimin an der Spitze einer Fraktion im Bundestag. Sie hat in Hamburg, Heidelberg und Rom Rechtswissenschaften studiert. Sie ist verheiratet und wohnt in Oldenburg. Bundestagsabgeordnete ist sie seit 2017. Am vorigen Dienstag setzte sie sich in einer Kampfabstimmung um den Fraktionsvorsitz gegen Caren Lay durch. Sie führt die Fraktion, die insgesamt 69 Abgeordnete hat, gemeinsam mit Dietmar Bartsch. kd