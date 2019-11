Hälfte der Legislaturperiode : Das ist die Halbzeitbilanz der NRW-Landesregierung

Zur Halbzeit der Legislaturperiode steht die schwarz-gelbe Landesregierung in NRW vergleichsweise gut da. Sie profitiert von Anfangserfolgen, der schwachen Opposition und der Prominenz des Ministerpräsidenten.

In der Defensive ist die schwarz-gelbe Landesregierung zur Mitte der Legislaturperiode nicht. Die Opposition will von ihr zwar mehr Klimaschutz, Busse, Bahnen und Grundschullehrer – aber welche Opposition wollte das nicht? Während die rot-grüne Vorgängerregierung zur Mitte ihrer Amtszeit längst mit verfassungsgerichtlichen Haushaltsverboten, der roten Laterne im bundesweiten Wachstumsvergleich und Rekordzahlen bei Wohnungseinbrüchen zu kämpfen hatte, steht Schwarz-Gelb vergleichsweise stabil da. 54 Prozent aller Wähler in NRW sind mit der Arbeit von Laschet zufrieden, wie vor wenigen Tagen eine repräsentative infratest-Umfrage ergab. Dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe.