Interview mit Rhein-Hunsrück-Landrat Marlon Böhr : „Ich bin ein ganz anderer Kandidat“

Bröhr gilt in der CDU als Außenseiter

Eigentlich sollte es eine klare Sache sein. Die rheinland-pfälzische CDU-Landeschefin Julia Klöckner trat zweimal als Spitzenkandidatin an, 2011 gegen Kurt Beck, 2016 gegen Malu Dreyer – jeweils erfolglos. 2018 wurde sie Bundeslandwirtschaftsministerin und überließ Parteivize Christian Baldauf die Rolle als Oppositionsführer. Der machte seine Sache nach Meinung der Landesvorstandsmitglieder so gut, dass diese ihn im Juni einstimmig als Spitzenkandidaten nominierten. Was noch fehlte, war die Wahl durch einen Parteitag. Doch da hatte die CDU die Rechnung ohne Marlon Bröhr gemacht. Gerüchte waberten schon seit Sommer durch das Land, dass sich der Rhein-Hunsrück-Landrat die Kandidatur zutraue. Doch erst Ende Oktober kündigte er mit großem Brimborium seine Bewerbung an. So spät, dass er sich der Basis kaum vorstellen konnte. Bröhr selbst sagte dazu dem GA, die Landespartei habe eigentlich erst im März 2020 über die Spitzenkandidatur entscheiden wollen. „Der Eindruck, dass ich jetzt ziemlich spät mit meiner Bewerbung wäre, ist der Tatsache geschuldet, dass der CDU-Landesvorstand den Terminplan geändert hat.“ Bröhr gilt eher als Außenseiter ohne breite Machtbasis in der Landespartei, der aber rhetorisches Talent hat. Seine Hoffnung setzt er zudem auf eine Mitgliederbefragung. Die müsste vom Parteitag am Samstag aber erst einmal beschlossen werden. ye