Ausstellung in Leverkusen : Das erwartet Besucher bei „Liebes Ding“

Bonn Die Leverkusener Schau „Liebes Ding“ klärt unser Verhältnis zu den Gegenständen. 22 Künstler blicken auf geliebte Objekte und den alltäglichen Konsumwahn. GA-Redakteur Thomas Kliemann stellt die Ausstellung vor.

Tristan, so hieß ihre erste Liebe. Es war ein Baukran. Der war irgendwann weg. Und der Schmerz war groß. Dann lernte sie Valentino kennen, ihr Laptop, zu dem sie in Liebe entbrannte. „Er hat für mich eine Seele“, haucht Valentina in Kathrin Ahäusers Kamera. Heftiger hat es die Berliner Verkäuferin Michèle erwischt, als sie sich in die Boeing 737-800 verguckte, insbesondere die Tragflächen, die am Ende einen Knick nach oben machen: „Das ist erotisch, sexy und anregend“, schwärmt sie vor der Kamera, nimmt ein Boeing-Modell mit in die Badewanne und ein Flügelfragment ins Bett.