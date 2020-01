Neu im Kino : So funktioniert das Weltkriegsdrama und Oscar-Favorit „1917“

Bonn Das Weltkriegsdrama „1917“ von Sam Mendes gehört zu Recht zu den diesjährigen Oscar-Favoriten. Der Film verbindet ein klares Konzept mit großer handwerklicher Präzision.

Es ist April, der nahende Frühling ist schon zu spüren. Fast idyllisch wirkt das Bild der Soldaten, die sich unter einem Baum auf einer Wiese hinter der Front ausruhen und die wärmenden Sonnenstrahlen genießen. Dann kommt der Befehl: Blake (Dean-Charles Chapman) soll sich einen Kameraden aussuchen und ins Hauptquartier kommen. Nur ein kurzes Nicken, und Schofield (George MacKay) erhebt sich aus dem Gras, um dem Freund zu folgen. Genauso wie die Kamera, die die beiden die nächsten zwei Kinostunden nicht mehr aus den Augen lassen wird. Sie heftet sich an die Soldaten, geht müden Schrittes mit ihnen über die Wiese und gibt schließlich die Sicht frei auf ein riesiges Labyrinth aus Schützengräben, in das die Uniformierten eintauchen.

Es ist das Jahr 1917 an der Westfront des Ersten Weltkrieges, wo deutsche und alliierte Soldaten zu Abertausenden ihr Leben lassen im Kampf um ein paar Quadratkilometer verwüstetes Land. Die britische Armee bereitet gerade einen Angriff vor, als die Nachricht der Flugaufklärung kommt, dass die Deutschen sich aus den Gräben zurückgezogen haben, um die Gegner an anderer Stelle in eine Falle laufen zu lassen. Ein Bataillon von 1600 britischen Soldaten, darunter auch Blakes Bruder, wird in den tödlichen Hinterhalt geraten, wenn die beiden Soldaten den Befehl zum Rückzug nicht rechtzeitig überbringen. Blake und Schofield machen sich auf den Weg durch die Gräben, vorbei an verwundeten und übermüdeten Soldaten. Ein Offizier segnet sie müde mit ein paar Tropfen Schnaps aus dem Flachmann. Und dann steigen sie schließlich die Leiter hinauf ins Niemandsland. Hinter dem letzten Graben eröffnet sich ein apokalyptisches Höllengemälde, wie es Hieronymus Bosch nicht eindringlicher hätte erschaffen können. Abgebrannte Bäume, halbverweste Pferdekadaver, riesige Schlammlöcher, in denen die Leichen übereinander liegen und vom Morast kaum zu unterscheiden sind.