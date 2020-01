Krimi in der ARD : So ist der Kölner Tatort „Kein Mitleid, keine Gnade“

So ist der Kölner Tatort „Kein Mitleid, keine Gnade“

Krimi in der ARD

Köln. Die neue Tatort-Folge aus Köln hat mit Ballauf und Schenk wie gewohnt souveräne Ermittler, aber zu viele Handlungsstränge. Das hat Auswirkungen auf den Krimi.

Freddy Schenk (Dietmar Bär) hat Ärger. Im Internet kursiert ein Video, das den Eindruck erweckt, der Tatort -Kommissar habe eine Schülerin begrapscht. Schenk und sein Kollege Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) lassen sich davon aber nicht beirren. Schließlich müssen sie in einem Mordfall ermitteln.

In einem Waldstück wird die Leiche eines 17-Jährigen gefunden. Schnell finden die Kommissare heraus, dass er an seiner Schule gemobbt wurde. Aber ist deswegen ein Mitschüler der Mörder? Auch ein Sanitäter, der an der Schule eine Rettungs-AG anbietet, macht sich verdächtig.