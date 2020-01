Streamingdienst : Zum Teil in Bonn gedrehte Netflix-Serie für Grimme-Preis nominiert

Dreharbeiten in der Spreestraße: In Ippendorf wurden Szenen für die Netflix-Serie "How to sell drugs online (fast)" gedreht. Foto: Benjamin Westhoff

Marl/Bonn Drei Produktionen des Streamingriesen Netflix sind für den begehrten Grimme-Preis nominiert. Mit dabei ist ein Format, für das auch in Bonn gedreht wurde.

Der Streamingriese Netflix geht dieses Jahr mit gleich drei Produktionen ins Rennen um einen der begehrten Grimme-Preise für Qualitätsfernsehen. Wie das Grimme-Institut am Donnerstag in Marl mitteilte, wurden die Serien „Wir sind die Welle“, „How to Sell Drugs Online (Fast)“, für die auch in der Spreestraße in Bonn-Ippendorf gedreht wurde, sowie „Skylines“ nominiert.