Zoos öffnen wieder : Invasion der Zweibeiner

Meinung Bonn In dieser Woche öffnen die Tierparks wieder. Für die Bewohner dürfte das ein merkwürdiges Erlebnis werden. Eine Glosse von GA-Autor Nils Rüdel.

In den Tierparks landauf, landab wird in den kommenden Tagen große Verwunderung ausbrechen. Die Bewohner, vom Silberrücken über das Alpaka bis zum Pinselohrschwein, werden sich wundern, was da plötzlich vor ihren Augen geschieht: Hordenweise zweibeinige Wesen, die offensichtlich wieder aus ihren Gehegen und Bauen herausgelassen wurden, stehen nun wieder fröhlich hinter Zäunen, Wassergräben und Sicherheitglas – und gucken. Große Wesen, kleine Wesen, zottelige Wesen nach mehrwöchigem Friseur-Entzug – und alle haben sie jetzt auch noch ein merkwürdiges Stück Stoff im Gesicht. Die Tiere werden Fragen haben.