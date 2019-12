Kommentar zum geplanten Aire-Turm : In den Wolken

Meinung Bonn Der Unternehmer Horst Burbulla gründet eine Stiftung für seinen Aire-Turm in der Rheinaue. Mit dieser Vision würde er der Stadt ein kostspieliges Geschenk machen – und sich selbst ein Denkmal setzen, das an den Wolken kratzt, kommentiert Andreas Baumann.

Horst Burbulla kämpft um seinen Traum vom Festsaal in luftiger Höhe. Der Unternehmer hat in Planungen investiert, einen Pressesprecher angeheuert und Schauräume in der Innenstadt gemietet, in denen immer mal Veranstaltungen stattfinden, um für seine Vision zu werben. So ungewöhnlich die Idee vom Aire-Turm am Rand der Rheinaue sein mag, hat Burbulla doch Fürsprecher gefunden, die Gewicht in der Stadt haben – aus der Industrie- und Handelskammer und dem Hotel- und Gaststättengewerbe. Beide Verbände werben dafür, den Unternehmer ernst zu nehmen und mit ihm zu reden: In der Hoffnung auf ein Leuchtturmprojekt, das Bonn einen wirtschaftlichen Impuls geben könnte. Einer Stadt, in der vielleicht zu häufig darüber gesprochen wird, was alles nicht geht.