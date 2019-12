Kommentar zu drohenden Fahrverboten : Die Zeit läuft gegen Bonn

Die Tempo-30-Schilder an der Reuterstraße hängen schon, sind aber noch überklebt. Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Bonn Obwohl der Luftreinhalteplan seit August gilt, ist in Bonn wenig passiert. Dies könnte sich nun bei der Vergleichsverhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster rächen, meint Ressort-Leiter der Bonner Redaktion Andreas Baumann.

Den Autofahrern steht ein hartes Jahr bevor. Bisher bestand noch Hoffnung, dass Bonn ein Diesel-Fahrverbot auf der Reuterstraße mit all den erwartbaren Nebenwirkungen auf den Ausweichstrecken vermeiden kann. Vor dem entscheidenden Termin am Oberverwaltungsgericht, bei dem eine gütliche Einigung mit der Deutschen Umwelthilfe erreicht werden soll, hat die Stadt ihre Hausaufgaben gemacht und Tempo-30-Schilder aufgestellt. Doch andere Maßnahmen aus dem neuen Luftreinhalteplan, von denen sich die Richter und die Kläger überzeugen lassen könnten, sind noch nicht einmal in Auftrag gegeben. Das ist kaum zu fassen.