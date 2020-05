Ermittlungen laufen : Zwei Verletzte bei Messerstecherei in Bonner Quantiusstraße

Zwei Verletzte bei Messerstecherei in Bonner Quantiusstraße

Freitagnacht gab es in Bonn eine Messerstecherei im Bereich der Quantiusstraße. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Freitagnacht kam es im Bereich der Quantiusstraße zu einer Messerstecherei. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen, die Polizei Bonn sucht Zeugen.

Zu einer Messerstecherei rückte die Bonner Polizei am Freitagabend aus. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich ein 32-Jähriger zusammen mit seinem 19-jährigen Bekannten gegen 20.50 Uhr an einer Rampe im Bereich einer Hotelanlage auf der Prinz-Albert-Straße auf. Ein 39-Jähriger stieß dazu und attackierte den 32-Jährigen unvermittelt mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers.

Zusammen mit seinem Begleiter floh der verletzte Mann in Richtung Quantiusstraße in die Waschräume eines Restaurants. Doch der 39-Jährige folgte den beiden und stach nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Toilettenanlage erneut auf den 32-Jährigen ein. Mit einem Feuerlöscher habe der 19-Jährige den Angreifer daraufhin attackiert, um anschließend ebenfalls mit einem Messer auf ihn einzustechen.