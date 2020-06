Arbeitsunfall in Bonn : Dachdecker stürzt von Dach und wird mit Drehleiter gerettet

Rettungsarbeiten an der Raiffeisenstraße in Bonn. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Bei Arbeiten an einem Dach ist am Dienstagmorgen ein Mann in Gronau anderthalb bis zwei Meter tief gestürzt und auf ein Gerüst gefallen. Einsatzkräfte retteten den Mann mithilfe einer Drehleiter.



Bei Arbeiten an dem Dach eines Gebäudes an der Raiffeisenstraße ist ein Mann am Dienstagmorgen gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der Arbeiter wurde mithilfe einer Trage und einer Drehleiter geborgen. Wie die Feuerwehr auf GA-Anfrage mitteilte, war der Mann kurz vor acht Uhr von dem Dach gestürzt und etwa anderthalb bis zwei Meter tief auf ein Baugerüst gefallen. Dabei verletzte er sich am Fuß und wurde von Rettungskräften versorgt.