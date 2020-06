Stadtteiltreffpunkt in Bonn : Castell soll Begegnungsstätte für Nachbarschaft erhalten

Castell In Castell soll eine Begegnungsstätte für alle Bewohner aus der Nachbarschaft entstehen. Dafür sucht der neu gegründete Verein „Stadtteiltreff Bonn-Castell“ ein kleines Ladenlokal.

Die Nähe zum Rhein, ein großes Schwimmbad im Ort, eine hervorragende Anbindung ans Fernstraßennetz und eine Vielzahl unterschiedlicher Geschäfte gleich vor der Haustür: Der Bonner Ortsteil Castell ist eine gute Wohnadresse. Und dennoch fehlt hier etwas: „Einen zentral gelegenen Stadtteiltreff“ wünscht sich Hans-Peter Callsen, der seit vielen Jahren im Bonner Norden lebt. „Ein Bürgertreff, der einfach nur allen offensteht und in dem sich verschiedene Aktivitäten entwickeln können“, fügt er an.

Allerdings fehlt dem Verein noch eine passende Unterkunft. Callsen und Fitzgibbon schwebt ein kleines Ladenlokal in zentraler Lage vor. „Unser Treffpunkt sollte gut erreichbar sein“, wünscht sich der Vereinsvorsitzende. So sollen Menschen jeden Alters und aus unterschiedlichen Kreisen angesprochen werden. „Unsere Begegnungsstätte mit niederschwelligem Zugang wird ein Ort sein, wo Bewohner sich spontan treffen oder geplant begegnen können.“ Denn, so ergänzt er, Menschen würden solche Orte oder einladende Plätze in ihrem nahen Wohnumfeld brauchen, um sich zwanglos mit anderen zu treffen und zu plauschen.