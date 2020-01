„Protected Bike Lane“ : Neue Spur für Radfahrer in Sandkaule und Welschnonnenstraße

Bonn Fahrradfahrer dürfen sich in der Sandkaule und Welschnonnenstraße auf neue Wege, sogenannte „Protected Bike Lanes“ freuen. Damit soll die Situation für Radfahrer verbessert werden.

Am 3. Februar beginnt das Tiefbauamt der Stadt Bonn mit den Arbeiten für eine neue Fahrradspur in der Sandkaule und im südlichen Teil der Welschnonnenstraße in Richtung Norden, zwischen Bertha-von-Suttner-Platz und Theaterstraße. Dies teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit.