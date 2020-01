Telefonzelle in Bonn ermittelt : Polizei hat erste Hinweise nach Bombendrohung am Hauptbahnhof

Bonn Nach der Bombendrohung am Sonntagnachmittag am Bonner Hauptbahnhof laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Klar ist inzwischen, von wo aus der Unbekannte seinen Drohanruf absetzte.

Ein unbekannte Anrufer drohte am Sonntagnachmittag telefonisch bei der Leitstelle der Bonner Polizei mit dem „Hochgehen einer Bombe“ am Bonner Hauptbahnhof. Die Folge war eine stundenlange Sperrung des Bahnhofs und erhebliche Behinderungen im Bahnverkehr.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, haben die bisherigen Ermittlungen erste Ergebnisse gebracht. Demnach sei inzwischen klar, dass der Unbekannte seinen Anruf von einer Telefonzelle in der Poppelsdorfer Allee in Höhe eines dortigen Hotelkomplexes in unmittelbarer Nähe zur Unterführung in Richtung Kaiserplatz absetzte. „An der Telefonsäule wurden entsprechende Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt“, teilten die Ermittler mit.