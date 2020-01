Karnevalstradition in Bonn : 2500 Jecke bei Bürgersitzung der Bonner Ehrengarde im Maritim Hotel

Bonn 2500 Menschen haben am Samstag den großen Saal im Maritim Hotel bei der Bürgersitzung der Bonner Ehrengarde gefüllt. Querbeat heizten den Bonner Jecken ein, während Guido Cantz wegen Krankheit kurzfristig abgesagt hatte.

Josephine wurde es schon kurz nach dem Einmarsch der Bonner Ehrengarde zu laut im Saal Maritim, aber die großen Ohrschützer wollte sie auch nicht tragen. Also ging ihre Mutter mit dem Töchterchen raus, das mit einem Jahr und vier Monaten auf jeden Fall zu den jüngsten Besuchern der Ehrengarde-Bürgersitzung am Samstag im Maritim Hotel gehörte. Halb so wild – auch wenn sie so den Tanzauftritt ihres Papas verpasste.