Polizei gibt Kriminalstatistik bekannt : Weniger Einbrüche, mehr Sexualdelikte in Bonn

Symbolfoto. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Region In Bonn und Teilen der Region gab es mit 35264 Straftaten so wenige wie seit 1996 nicht mehr. Das liegt unter anderem auch an den niedrigen Zahlen bei der Straßenkriminalität. Kopfzerbrechen bereiten den Ermittlern die steigende Zahl der Sexualdelikte und falsche Polizisten, die es auf Senioren abgesehen haben.



Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg

Es ist sicherer geworden in Bonn und der Region. So gab es im vergangenen Jahr in der Stadt Bonn, Königswinter, Bad Honnef und dem linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis 35264 Straftaten – und damit 1889 Fälle weniger, als noch 2018.

So wenige Straftaten verzeichnete die Bonner Polizei das letzte Mal 1996. Doch es war nicht die einzige positive Nachricht, die Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa und der neue Bonner Kripo-Chef, Achim Spröde, bei der Vorstellung der aktuellen Statistik vermelden konnten.

Zum sechsten Mal in Folge ist die Zahl der Wohnungseinbrüche zurückgegangen. 2013 noch gab es 2708 registrierte Fälle, im vergangenen Jahr waren es 1224. „Die Zahlen wurden um 55 Prozent reduziert“, so Brohl-Sowa. Hinzu komme, dass die Täter in mehr als 50 Prozent der Fälle überhaupt nicht zum Ziel kommen. 624 Mal scheiterten sie an gut gesicherten Türen, Fenstern oder ließen sich durch aufmerksame Nachbarn abschrecken. Aber: Die Aufklärungsquote ist deutlich gesunken, sie liegt bei 8,9 Prozent. Somit wurde nicht einmal jeder zehnte Einbruch aufgeklärt. Woran das liegt? Die Aufklärungsquote lebe von Tatserienklärungen, so die Polizeipräsidentin. Fasst man einen Serientäter oder eine Bande, schnellt die Quote in die Höhe. Gelingt dies nicht, fällt sie rapide ab. 2020, so prognostiziert Spröde, wird die Quote wieder steigen. Ein Grund: Ende 2019 wurde ein 45-Jähriger in Berlin festgenommen, der zwischen November 2014 und Januar 2019 insgesamt 33 Mal in Häuser in Bonn und der Region eingestiegen ist und dabei DNA-Spuren hinterlassen hat. Der Mann sitzt in Haft, die Taten sind geklärt – allerdings zu spät für die aktuelle Statistik. International agierende Banden sind in Sachen Einbruch übrigens so gut wie gar nicht mehr in Bonn und der Region unterwegs, stellte Spröde fest. „Überwiegend haben wir es mit Einzeltätern mit regionalen Bezügen zu tun“, so der Kripo-Chef.

Weniger Gewaltkriminalität (2018: 1375, 2019: 1316), weniger schwere und gefährliche Körperverletzungen (2018: 978, 2019: 871), weniger Fahrraddiebstähle (2018: 3175, 2019: 2945) und weniger Straßenkriminalität (2018: 10332, 2019: 10228): Die Liste der positiven Zahlen ist lang. Doch es gibt auch Wermutstropfen. Zwei Menschen wurden 2019 in Bonn und der Region umgebracht. So tötete ein 35-jähriger Bonner seine 63-jähige Mutter. Außerdem hatte ein 56-jähriger Meckenheimer gestanden, seine Mutter mit einem Herzstich getötet zu haben. Die 90-Jährige, mit der er in einer Zweizimmerwohnung zusammenlebte, war pflegebedürftig.

Zwar gab es weniger Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen und Übergriffe im besonders schweren Fall, insgesamt aber verzeichnete die Polizei mehr Sexualdelikte – 485 im vergangenen Jahr (2018: 437). Zum einen, so erklärte Spröde, seien die Opfer sensibilisiert. Soll heißen, dass mehr Taten angezeigt werden als früher. „Das ist genau das, was wir wollen und was richtig ist“, betonte der Kripo-Chef. Außerdem verzeichnete die Bonner Polizei mehr Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs, vor allem bei Kindern (2018: 14, 2019: 53). Unter anderem betrifft diese einen Bonner Lehrer, der über das Internet sieben- bis 13-jährige Mädchen kontaktiert hat. Nicht nur, dass er ihnen pornografisches Material zugesendet hat, er animierte sie außerdem dazu, sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen und ihm Bilder oder Videos davon zu schicken. Sexueller Missbrauch findet häufig im Internet statt, berichtete Gernot Lippert vom Kriminalkommissariat 12, das sich um die Aufklärung dieser Fälle bemüht. „Alles hat irgendwie mit dem Internet zu tun.“