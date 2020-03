Kommentar zum Coronavirus in Bonn : Nicht in Panik geraten

Meinung Bonn Das neuartige Coronavirus breitet sich weltweit aus und ist auch in Bonn angekommen. Die Meldungen über neue Infektionen nehmen bundesweit stetig zu. Das weckt Ängste. Inwiefern sind die Sorgen berechtigt?

Professor Hendrik Streeck ist als Chefvirologe der Bonner Universitätsklinik in Sachen Coronavirus zurzeit ein gefragter Mann. In der allgemeinen Aufregung um den ersten am Coronavirus erkrankten Bonner waren sein Auftreten und seine Äußerungen am Sonntag im Bonner Gesundheitsamt wohltuend – sachlich wie menschlich. Der Professor weiß, das Virus wird sich weiter ausbreiten. Und er nimmt die Sorge der Menschen vor Ansteckung sehr ernst, auch wenn nach derzeitigem Stand der Krankheitsverlauf bei den meisten Infizierten eher harmlos ist. Aber Streeck appelliert auch an alle, nicht in Panik zu verfallen. Das ist nämlich eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass die Verantwortlichen eine mögliche Epidemie auch in Bonn oder in der Region in den Griff bekommen können.