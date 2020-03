LKA-Chef tritt Nachfolge an : Frank Hoever wird neuer Polizeipräsident in Bonn

Frank Hoever wird zum 1. April Polizeipräsident in Bonn. Foto: LKA NRW

BONN LKA-Chef Frank Hoever wird am 1. April Polizeipräsident in Bonn. Er tritt die Nachfolge von Ursula Brohl-Sowa an.



Das Gerücht, dass LKA-Chef Frank Hoever zum 1. April neuer Polizeipräsident in Bonn werden soll, gab es schon länger. Nun ist es offiziell. Am Dienstag hat das Landeskabinett den gebürtigen Bonner auf Vorschlag von Innenminister Herbert Reul zum Nachfolger von Ursula Brohl-Sowa bestimmt. Hoever werde „die Null-Toleranz-Strategie der Landesregierung auch in seiner neuen Funktion und in seiner Heimatstadt umsetzen“, sagte Reul.