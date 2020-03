Ersatz für Haus Elisabeth in Ippendorf : Stadt Bonn plant neues Seniorenheim für 12,7 Millionen Euro

Seniorenheime in Bonn

In den 38 Bonner Seniorenheimen werden insgesamt rund 3100 vollstationäre Dauerpflegeplätze angeboten – allerdings ist das 2019 eröffnete Haus Dottendorf aufgrund des Fachkräftemangels nicht voll belegt. 35 der Einrichtungen verfügen insgesamt über 200 Kurzzeitpflegeplätze. Außerdem gibt es – Stand 2019 – 175 Tagespflegeplätze. Das durchschnittliche Eintrittsalter in die stationäre Pflege liegt laut Stadt Bonn bei 80,8 Jahren. Mit Blick auf den demografischen Wandel geht die Verwaltung davon aus, dass die Zahl der Menschen ab 70 Jahren in Bonn sich bis 2040 verdoppeln und dann 18,1 Prozent der Bevölkerung ausmachen wird. Um die Versorgung sicherzustellen, reiche es aber nicht, weitere stationäre Pflegeplätze einzurichten. Die Stadt rechnet zurzeit für 2040 mit 1500 pflegebedürftigen Senioren, die möglicherweise nicht entsprechend versorgt werden könnten. Das Problem sei der Fachkräftemangel. Deshalb werde die Bedeutung der Tages- und ambulanten Pflege wachsen. „Angesichts der Tragweite des pflegerischen Engpasses ist allerdings nicht davon auszugehen, dass der Ausbau von Tages- und ambulanter Pflege in der Lage ist, den Pflegemarkt in Bonn angemessen zu entspannen“, so Markus Schmitz vom Presseamt. kpo