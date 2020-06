Zahlen des Statistischen Landesamts : 35 Säuglinge in der Region starben 2019 im ersten Lebensjahr

Ein Frühchen wird in einem Krankenhaus behandelt. Das Statistische Landesamt in NRW hat Zahlen zur Säuglingssterblichkeit veröffentlicht. Foto: picture alliance / dpa/Arno Burgi

Bonn/Region Das Statistische Landesamt in NRW hat Zahlen zur Säuglingssterblichkeit veröffentlicht. In dem Bundesland starben demnach 630 Säuglinge vor ihrem ersten Geburtstag. Auch für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis gab das Amt Zahlen bekannt.

In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis sind im vergangenen Jahr 35 Säuglinge vor ihrem ersten Geburtstag gestorben. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf veröffentlicht hat. Davon fallen zehn Todesfälle auf Bonn, 25 Todesfälle wurden im Rhein-Sieg-Kreis gezählt. In Bonn liegt die Säuglingssterblichkeit damit auf tausend Lebendgeburten gerechnet bei 3,0. Im Rhein-Sieg-Kreis liegt sie bei 4,7. Die Stadt Köln kommt mit 39 Todesfällen auf einen Wert pro tausend Lebendgeburten von 3,4.