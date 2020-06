Tourismus-Barometer der IHK : Dem Rheinland fehlen die Besucher und vier Milliarden Euro

Bonn IHK und Metropolregion präsentieren neues Tourismus-Barometer Rheinland. Große Städte in der Region leiden unter den Folgen der Pandemie. Der Umsatz brach im April um 88 Prozent ein.

Beim Neustart für den Tourismus in der Region klaffen Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander. Das wurde gestern überdeutlich, als federführend die IHK Bonn/Rhein-Sieg das dritte Tourismus-Barometer Rheinland statt an einer beliebten Sehenswürdigkeit nur in einer Videokonferenz vorstellte. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit, so das Fazit, werden vor allem die großen Städte der Region als touristische Destinationen noch lange unter den Folgen der Pandemie zu leiden haben. Wie viele Betriebe das überleben, ist offen.