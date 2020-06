Durchsuchungen auch in Bonn : Bundespolizei geht gegen mutmaßliche Schleuserbande vor

Durchsuchungen auch in Bonn

Über 250 Bundespolizisten waren wie hier in Mönchengladbach bei den Durchsuchungen beteiligt. Foto: Bundespolizei

Bonn Bei der Durchsuchung von insgesamt acht Wohnung in NRW und Niedersachsen - unter anderem auch in Bonn - hat die Bundespolizei gegen vier Personen Haftbefehle erteilt. Ihnen wird das Einschleusen von Ausländern, Zuhälterei, Zwangsprostitution und Veruntreuung vorgeworfen.

