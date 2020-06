Reisen und Corona : Viele Bonner zögern bei ihrer Urlaubsplanung

Nach wochenlanger Corona-Pause können Urlauber wieder auf nach Spanien reisen. Viele Bonner zögern noch bei der Urlaubsplanung. Foto: dpa/Clara Margais

Bonn Trotz der Aufhebung der Reisewarnung für 31 europäische Länder bleibt die Nachfrage verhalten. Mitarbeiter in Reisebüros berichten, dass die Kunden viele Fragen hätten und Angst vor einer zweiten Infektionswelle haben.



Unter Palmen liegen, am Strand spazieren oder in den Pool springen: Der Traum vom Sommerurlaub ist etwas näher gerückt, nachdem die Regierung die Reisewarnungen für 31 europäische Länder aufgehoben hat. Doch bei den Bonner Reisebüros läuft das Geschäft nur langsam wieder an.

„Abgesehen von Deutschland und Österreich werden jetzt besonders die Balearen und Griechenland wieder gebucht“, berichtet Angelika Götte, Mitarbeiterin im Reisebüro an der Oper. Die Nachfrage nach europäischen Reisezielen sei zwar insgesamt noch verhalten, doch habe man zuletzt zumindest einen leichten Anstieg verbuchen können. „Man merkt, dass die Kunden sehr viele Fragen haben, beispielsweise zu Sicherheitsabläufen am Flughafen“, berichtet Götte. Am größten sei die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle kurz vor oder während der Urlaubsreise. Wer unsicher ist, dem rät Götte zum Buchen von Pauschalreisen im Reisebüro des Vertrauens, da man so tagesaktuelle Informationen erhält und kurzfristige Stornierungen leichter möglich sind.

Die Reisebüros müssen zahlen

Stornierungen sind auch ein Thema im Reisebüro des Deutsch-Südafrikanischen Reisedienstes (DSAR) in der Innenstadt. „Uns trifft die Krise besonders stark“, berichtet Harald Lux, Inhaber der DSAR-Reisedienst GmbH. Das Bonner Büro ist spezialisiert auf Reisen ins südliche Afrika. Nachdem die weltweite Reisewarnung für Länder außer­halb der EU verlängert wurde und die Corona-Infektionen derzeit in Südafrika steigen, ist Lux damit beschäftigt, in persönlichen Gesprächen mit Kunden, für deren lange im Voraus gebuchte Afrika-Reise abzuklären, welche Optionen sie jetzt haben. Bei Stornierungen zahlt das Reisebüro sämtliche Anzahlungen zurück. Doch die meisten Kunden, die für dieses Jahr eine Reise ins südliche Afrika gebucht haben, verlegen stattdessen ihre Reise: „Die Mehrheit ist bereit, die Anzahlung stehen zu lassen und die Reise aufs nächste Jahr zu verschieben, ohne sich schon jetzt auf ein Datum festzulegen“, berichtet Lux. Er hofft auf einen Wiederanstieg an Buchungen, wenn die weltweite Reisewarnung aufgehoben wird.

Das Tourismusgeschäft läuft nur langsam wieder an. Angelika Götte berät Kunden im Reisebüro an der Oper. Foto: Benjamin Westhoff

Hindernisse bei Reisewarnungen Pauschalurlaub in der Regel nicht möglich Am 15. Juni hat das Auswärtige Amt für die meisten europäischen Länder die Reisewarnungen aufgehoben. Für mehr als 160 Nationen weltweit wurden die Warnungen allerdings bis zum 31. August verlängert. Für diese Länder gilt: Eine Reisewarnung ist eine Empfehlung des Auswärtigen Amtes – sie ist aber „kein Reiseverbot“, wie Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale klarstellt. „Wenn ich trotzdem in das Land reisen will, kann ich das machen.“ Möglich ist das für Individualreisende, die alle Bausteine einer solchen Reise wie Flüge und Unterkünfte selbst buchen. Pauschalurlaub bieten Reiseveranstalter für Länder mit Reisewarnung dagegen meist nicht an. Es gibt zudem Auswirkungen auf eine Reiserücktritts- oder Auslandskrankenversicherung. Letztere kann im Fall einer Reisewarnung das Bezahlen von Arztkosten verweigern. Und die Rückerstattung von Kosten bei einer freiwilligen Stornierung der Reise ist eingeschränkt. (dpa)

Bernd Hoberg hingegen glaubt nicht an eine baldige Steigerung der Reiselust der Bonner: Dem Inhaber des gleichnamigen Reisebüros hatte sein Beruf bis Anfang dieses Jahres noch viel Freude bereitet. Dann aber kam die Corona-Pandemie. Und auch wenn jetzt Reisen innerhalb von Europa möglich sind, bleiben die Kunden aus. „Deshalb habe ich beschlossen, das Reisebüro nach über 40 Jahren zu schließen“, sagt Hoberg.

Deutsche Reiseziele sind gefragt

Viele Institutionen aus der Touristik-Branche hingegen wagen einen Neuanfang, stellen sich komplett um und versuchen, ihr Angebot den neuen Nachfragen anzupassen. Der Bad Godesberger Reiseveranstalter Via Verde war bisher unter anderem auf den südlichen Kaukasus spezialisiert. „Wir gehen davon aus, dass Fernziele längerfristig abgeschrieben sind und beschäftigen uns damit, welche Alternativen möglich sind“, berichtet Mitarbeiterin Margarete Hartmannsberger. Im Gespräch mit Kunden hat Via Verde die Erfahrung gemacht, dass diesen Sommer touristische Ziele in Deutschland einem europäischen Ziel vorgezogen werden. „Viele sind noch sehr skeptisch, wenn es ums Fliegen geht. Auch die Sorge vor einer möglichen Quarantäne-Pflicht im Urlaubsland gibt es“, berichtet Hartmannsberger.