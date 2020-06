Bundesweite Fahndung : Mehrfach gesuchter Schwarzfahrer am Bonner Hauptbahnhof festgenommen

Mehrfach gesuchter Schwarzfahrer am Bonner Hauptbahnhof festgenommen

Am Bonner Hauptbahnhof nahm die Bundespolizei den Mann in Gewahrsam. Foto: dpa

Bonn Die Bundespolizei hat am Bonner Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Schwarzfahrer festgenommen. Dieser wurde bundesweit fünf Mal zur Fahndung ausgeschrieben.

In der Nacht auf Dienstag, 23. Juni, hat die Bundespolizei einen mutmaßlichen Schwarzfahrer in Gewahrsam genommen. Zuvor geriet der 30-Jährige mit einem Zugbegleiter aneinander, nachdem er keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Die Bundespolizei empfing den Schwarzfahrer am Bonner Hauptbahnhof und nahm ihn mit zur Dienststelle. Dort stellte sich bei der Identitätsprüfung heraus, dass der 30-Jährige von mehreren Staatsanwaltschaften zur Fahndung ausgeschrieben wurde.