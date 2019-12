Schmierereien wurden entfernt : Blitzeranhänger auf der Pützchen Chaussee wieder in Betrieb

Blitzeranhänger auf der Pützchen Chaussee wieder in Betrieb

Der Blitzer an der Pützchens Chaussee funktioniert wieder. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Der Blitzanhänger an der Pützchens Chaussee war für kurze Zeit außer Betrieb. Ein Unbekannter hatte den Blitzer mit Klebestreifen und Farbe außer Gefecht gesetzt. Die Stadt ließ das Geschmiere schnell entfernen.

Weil sich viele Autofahrer bei der Bergauffahrt auf der Pützchens Chaussee nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit vom Tempo 50 halten, hat die Stadt Bonn Anfang Dezember kurz vor Beginn des Ennertwalds einen Blitzanhänger an den rechten Fahrbahnrand gestellt. Allein die optische Präsenz des grauen Anhängers sorgt dafür, dass die Fahrer den Fuß nicht mehr so kräftig aufs Gaspedal stellen.