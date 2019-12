Brand in Mehrfamilienhaus : Feuerwehr rettet elf Menschen aus brennendem Haus in Bonn-Vilich

Im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses in Bonn-Vilich war der Brand ausgebrochen. Foto: Matthias Kehrein

Bonn-Vilich. Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Vilich hat die Bonner Feuerwehr insgesamt elf Personen aus dem Haus in Sicherheit bringen können. Eine Person wurde bei dem Feuer verletzt.



Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Samstagnachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Gartenstraße in Bonn-Vilich ausgerückt. Elf Personen konnten durch die Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht werden. Eine Person kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Drei Trupps der Feuerwehr waren unter Atemschutz gegen das Feuer in der Wohnung im Erdgeschoss vorgegangen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bisher nicht klar.

