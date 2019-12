Charity des Tanzhaus Bonn : So war die Benefiz-Gala im Beueler Brückenforum

Beuel Das Tanzhaus Bonn hat seinen siebten Benefiz-Galaball mit großem Erfolg im Beueler Brückenforum veranstaltet. Mehr als 600 Gäste erfreuten sich an dem abwechslungsreichen Programm und tanzten bis spät in die Nacht.

Den Charity-Galaball Schwerelos veranstaltet das Tanzhaus Bonn seit sieben Jahren, aber noch nie gerieten die Inhaber Sandór Krönert und Timo Müller kurz vorher so ins Schwitzen wie in diesem Jahr. Die Let’s-Dance-Stars Oana Mechiti und Erich Klann mussten am Freitag kurzfristig ihre Teilnahme aus Gesundheitsgründen absagen, und dann hätte es gleich mehrere Lücken im Programm gegeben. Aber es geht auf Weihnachten zu, da kann man auch mal auf Wunder hoffen: Innerhalb kürzester Zeit hatten die Organisatoren Ersatz, und der reiste für den Ball am Samstagabend im Brückenforum sogar extra aus Italien an und am Sonntag wieder zurück. Mit Marius-Andrei Balan und Khrystyna Moshenska konnte man dann sogar die Vize-Weltmeister in Lateinamerikanischen Tänzen, aufbieten.