Wohnungen in Bad Godesberg : An der Gotenstraße sollen 40 Wohnungen entstehen

Plittersdorf Die Vonovia möchte 20 Häuser in Plittersdorf um jeweils ein Geschoss erweitern. Wird die Maßnahme umgesetzt, investiert die Wohnungsbaugesellschaft mehr als sechs Millionen Euro.

In jedem Gebäude entstünden so zwei neue Wohnungen

Die Vonovia selbst spricht davon, in den zwölf Wohnblöcken – mit insgesamt 20 Häusern – die „derzeit unbewohnten Dachgeschosse auszubauen und bewohnbar zumachen“. In jedem Gebäude entstünden so zwei neue Wohnungen – 40 insgesamt, so die Sprecherin. Die neuen Einheiten sollen jeweils zwischen 49 und 69 Quadratmeter groß werden. Insgesamt, so Alexiou, „entsteht durch diese Maßnahme eine zusätzliche Wohnfläche von 2100 Quadratmetern“. Mit dieser Maßnahme wolle man „einen Beitrag zum Bau neuer Wohnungen leisten“.