Orchester in Bad Godesberg : Von der Party-Idee zum Blasorchester

Bad Godesberg István Szebegyinszki hat in Budapest Klarinette studiert und gründete nun die BonnerBläserei. Die Idee dazu entstand bei einer Party.

Orchesterleiter und -gründer Szebegyinszki ist selber Klarinettist und von Ungarn aus vor zirka zehn Jahren nach Deutschland gekommen. „Ich hatte das Glück, dass ich in Budapest bei einem der besten Professoren für Klarinette studieren konnte. Ihm war von Anfang an auch das Unterrichten besonders wichtig, was er ebenfalls an mich weitergegeben hat. Natürlich ist es wichtig, selber zu spielen, aber ich möchte auch mein Wissen um die Musik weitergeben“, so der junge Ungar.