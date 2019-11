Hans-Georg Maaßen : Ehemaliger Verfassungsschutz-Präsident tritt in Bonn auf

Bad Godesberg Der ehemalige Verfassungsschutz-Präsident, Hans-Georg Maaßen ist am Samstag in Bonn aufgetreten. Der geschasste ehemalige Verfassungsschützer wirft der Unionsspitze und Bundesregierung Totalversagen vor.

Provokation ist sein Geschäft: CDU-Rechtsaußen Hans-Georg Maaßen hat am Samstagvormittag in Bonn der Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Parteispitzen von CDU und CSU umfassende Realitätsverleugnung und massive Fehlentwicklungen in der Asyl- und Klimapolitik vorgeworfen. So habe sich ein doppelgesichtiger Staat entwickelt, der einerseits die Beringung von Laufenten mit der Härte des Rechtsstaates durchsetze, andererseits aber Hunderttausende Ausländer gegen geltendes Recht ins Land lasse, erklärte Maaßen vor gut 100 zum Schluss stehend applaudierenden Mitgliedern der WerteUnion im kleinen Saal der Stadthalle Bad Godesberg. Der Verein setzt sich aus Mitgliedern von CDU und CSU zusammen und hat in Bonn nach Angabe seines Stadtvorsitzenden, des 18-jährigen Schülers David Peixoto, rund 80 Mitglieder.