Bei Wendemanöver : Drei Verletzte bei Unfall in Bad Godesberg

Bonn Auf der Wurzerstraße in Bad Godesberg ist es am Donnerstagmittag zu einem Unfall gekommen. Drei Menschen wurden dabei verletzt, eine Person musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Ein missglücktes Wendemanöver ist die Ursache eines Unfalls, bei dem am Donnerstagmittag drei Menschen in Bad Godesberg verletzt worden sind. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, fuhr der Fahrer eines schwarzen BMW gegen 13.30 Uhr aus der Hindenburgallee auf die Wurzerstraße, wollte dort wenden und in entgegengesetzter Richtung zurück auf die Hindenburgerallee einbiegen. Da die Hindenburgallee über einen Mittelstreifen verfügt, war ein Wendemanöver erst auf der Wurzerstraße möglich. Dabei übersah er aber nach ersten Erkenntnissen der Ermittler ein anderes Auto, das auf der Wurzerstraße in Richtung Rhein unterwegs war und erfasste dieses.