Neuer Zebrastreifen in Godesberg : Fußgänger sollen sicher über Koblenzer Straße kommen

Bad Godesberg Das Tiefbauamt errichtet an der Koblenzer Straße einen neuen Überweg. Dieser verbindet den Kurpark mit dem Ria-Maternus-Platz am Bahnhof. Die Anregung zu der fast 29.000 Euro teuren Maßnahme stammt aus der Bürgerschaft.

Was an der Koblenzer Straße am Kurpark auf den ersten Blick wie größere Grünpflegearbeiten anmutet, entpuppt sich bei genauerer Recherche als Umsetzung eines Bürgerantrags. Auf Anregung der Anlieger hatte die Bezirksvertretung Bad Godesberg nämlich im Sommer 2019 beschlossen, auf Höhe der Hausnummer 79 einen Zebrastreifen einzurichten.

Die gute Nachricht für die, die sich seinerzeit für ein sicheres Hinüberkommen von A nach B einsetzten: Während der Bauzeit sind die angrenzenden Grundstücke erreichbar. Die Autofahrer jedoch, das war schon am Montag absehbar, brauchen ein wenig mehr Geduld, da die rot-weißen Absperrbarken nur ein einspuriges Vorbeikommen zulassen. Für nicht vermeidbare Verkehrsbeeinträchtigungen bitte das Tiefbauamt um Verständnis, so das Presseamt. Die Kosten für die Maßnahmen liegen bei circa 28.500 Euro.

200 Meter weiter gibt es eine Ampelanlage

Im ersten Moment mutet der Zebrastreifen an dieser Stelle merkwürdig an. Denn knapp 200 Meter weiter gibt es die Ampelanlage an der Ecke Koblenzer Straße/Löbestraße. Wer jedoch ortskundig ist, weiß: Zwischen den Häusern mit der Nummer 79 und 81 gibt es einen Fußweg vom Kurpark zum Ria-Maternus-Platz. Und so hatten sich die Antragsteller damals genau um jene Querenden gesorgt.