Fahrerin verletzt : 36-Jährige prallt in Mehlem mit Auto gegen einen Baum

Bei dem Unfall wurde die 36-jährige Fahrerin verletzt. Foto: Matthias Kehrein

Mehlem In Mehlem ist am Sonntagmittag eine Autofahrerin mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Fink

Bei einem Unfall in Mehlem ist am späten Sonntagmittag eine 36-Jährige verletzt worden. Wie Feuerwehr und Polizei mitteilten, fuhr die Frau mit ihrem Auto auf der Gernotstraße, verlor plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß frontal gegen einen am Seitenrand stehenden Baum. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass sie nach der Erstversorgung durch die Feuerwehr und die anschließende Versorgung durch einen Notarzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. In dem Auto saßen sonst keine Personen.