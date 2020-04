Traditionsgaststätte in Bad Godesberg : Ist das Gasthaus Aennchen eine Briefkastenfirma?

Blick auf die Fassade des Aennchens: Die Fenster sind zum Teil verhängt, im Eingang stapeln sich Lieferungen für Handwerker. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Die Bad Godesberger Traditionsgaststätte Aennchen steht seit Jahren angeblich leer. Laut Internet aber befindet sich in dem ehemaligen Studentenlokal das „Europe Main Office“ einer Investmentgesellschaft mit Sitz in Belgrad. Deren Geschäftsführer ist nicht zu erreichen.



Das Aennchen steht seit geraumer Zeit leer, die Gaststättenerlaubnis ist erloschen. Und es sieht nicht so aus, als würde sich das in absehbarer Zeit ändern. Im August 2017 stellte der Eigentümer, Khaled Hamed, seine Pläne für das ehemalige Studentenlokal vor. Ein Restaurant mit italienisch-rheinisch-internationaler Küche sollte es sein. Eröffnung: Oktober 2017. Doch seitdem hat sich wenig bis nichts getan. Nun versucht die FDP um ihren Bezirksverordneten Wolfgang Heedt mit einer Kleinen Anfrage Licht ins Aennchen-Dunkel zu bringen. Wer ist der Käufer? Wer steht hinter ihm? Welche weiteren Projekte verfolgt er in Bonn? Und wurde das Aennchen zu einer Briefkastenfirma umfunktioniert?, sind einige Fragen, die den Liberalen unter den Nägeln brennen.

Die Verwaltung hält sich auf GA-Anfrage zurück. „Der Stadt ist nichts Neues zum Aennchen bekannt“, sagt Markus Schmitz vom städtischen Presseamt. Soll unter anderem heißen, dass nach wie vor keine Genehmigung für die geplanten baulichen Veränderungen vorliegt, da noch rechtliche Dinge zu klären sind. Zur Kleinen Anfrage könne man sich nicht äußern, da diese nicht-öffentlich behandelt werde. Auch von Investor Khaled Hamed ist nichts zu erfahren. Er reagierte nicht auf eine E-Mail-Anfrage des General-Anzeigers und war telefonisch nicht zu erreichen.

Aennchen Schumacher Lindenwirtin übernahm den Gasthof mit 18 Jahren Anna „Aennchen“ (oder auch Ännchen) Schumacher wurde im Januar 1860 in Godesberg geboren wurde. Mit 18 Jahren übernahm sie nach dem Tod des Vaters dessen Gasthof zum Godesberg. 1891 gab sie ihm den Namen Zur Lindenwirtin. Das Lokal wurde eines der beliebtesten Studentenlokale im Rheinland. Die ursprüngliche Gaststätte wurde bei der sogenannten Altstadtsanierung 1971 abgerissen und 1974 wenige Meter weiter wieder aufgebaut. Daher steht das Gebäude nicht unter Denkmalschutz. 1925 wurde Aennchen Schumacher die Ehrenbürgerschaft der Stadt Godesberg verliehen. Am 26. Februar 1935 starb sie mit 75 Jahren. jab

Die Fenster am Aennchen sind zum Teil verhängt

Eine Internetrecherche ergibt, dass Hamed Geschäftsführer der Sanus Investment GmbH ist, einer Investmentgesellschaft mit Sitz im serbischen Belgrad. Diese investiert, so die Angabe auf der Homepage, unter anderem in verschiedenen deutschen Regionen, darunter Hamburg und Düsseldorf. Als „Europe Main Office“, als europäisches Hauptbüro, ist das Aennchen aufgeführt. Dort allerdings sind die Fenster zum Teil verhängt, im Eingangsbereich stapeln sich Lieferungen für Handwerker. Lediglich ein handschriftlicher Vermerk am Briefkasten weist den Aennchenplaz 2 als Sitz der Sanus Investment GmbH aus. An der Klingel steht der Name „Hamed“, die Tür jedoch öffnet niemand.

Dabei scheint die Gesellschaft in Bonn nicht unbekannt zu sein – wenn man der Homepage glaubt. „In Anbetracht unserer globalen Investmenterfolge in den letzten Jahren möchten wir unsere Unternehmungen nun auch auf den Immobiliensektor ausweiten“, ist dort zu lesen. Derzeit bemühe man sich, Hotels in Deutschland zu kaufen und zu betreiben, „die mindestens 3 bis 4 Sterne haben“. Darunter auch ein Hotel in Bonn mit 100 Zimmern. Nähere Angaben finden sich nicht.

FDP stellt Kleine Anfrage