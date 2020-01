Feuerwehreinsatz in Bad Godesberg : Gartenlaube in Rüngsdorf brennt vollständig aus

In Rüngsdorf hat am Mittwochabend eine Gartenlaube gebrannt. Foto: Matthias Kehrein

Bad Godesberg In Rüngsdorf stand am Mittwochabend eine Gartenlaube in Flammen. Die Feuerwehr rechnete zunächst mit einem zweiten Brandherd, auch wegen der starken Rauchentwicklung.



Eine Gartenlaube hat am Mittwochabend in Rüngsdorf gebrannt. Das Holzhaus an der Wiedemannstraße stand gegen 18 Uhr in Vollbrand. Das zog eine starke Rauchentwicklung nach sich.