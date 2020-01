Turnhalle in Pech : Energie-Agentur NRW würdigt Vorzeigeprojekt in Wachtberg

Düsseldorf/Wachtberg. Vor einem Jahr wurde die Turnhalle im Wachtberger Ortsteil Pech saniert. Nun wurde sie als „Projekt des Monats“ ausgezeichnet. Warum?

Gut ein Jahr nach der Rundum-Sanierung der Turnhalle in Pech hat die Energie-Agentur NRW die Maßnahme als „Projekt des Monats“ gewürdigt. Das gab die Pressestelle mit Sitz in Düsseldorf am Neujahrstag bekannt. Das Ganze geschieht rückwirkend. So wird das Vorhaben für Dezember 2019 auf der Internetseite www.energieagentur.nrw/projekte-des-monats vorgestellt.