Gewässer drohte zu kippen : Anwohner am Heiderhof ärgern sich über stinkenden Teich

Anwohner am Heiderhof ärgern sich über stinkenden Teich

Heiderhof Vor allem an warmen Tagen gingen vom größeren der beiden Heiderhofer Teiche üble Gerüche aus. Damit das Gewässer nicht umkippt, hat die Stadt nun das Lüftungsgerät repariert.

Auch der größere der beiden Heiderhofer Teiche zwischen Philosophenring, Schopenhauerstraße und Nietzschestraße wird wieder ordnungsgemäß belüftet. „Der Teichlüfter ist repariert. Heute wurde deshalb die Notpumpe wieder deinstalliert“, erklärt Markus Schmitz vom Presseamt Anfang der Woche dem GA. Vor Ostern war regelmäßigen Spaziergängern am Philosophenring aufgefallen, dass der Teich besonders an warmen Tagen kräftig stank.

Anwohner waren ebenfalls in Sorge und hatten sich an die Stadt gewandt. Der Teich drohe offenbar zu kippen. Die Pumpe sei defekt. Die Belüftung finde nur noch durch eine Notpumpe statt. Diese sei jedoch sicher bei der Größe des Teichs ineffizient, wurde befürchtet. Nach Ostern kam Bewegung in die Sache. Jetzt ist der Schaden behoben. Die beiden Teiche sind nach Abbauende eines alten Balsaltsteinbruchs entstanden. Ab 1965 wurde oberhalb Muffendorfs der damalige Satellitenortsteil Heiderhof hochgezogen. Auch um die Teiche herum entstanden somit zahlreiche Einfamilienhäuser. Verantwortlich für die Pflege wurde die Stadt.