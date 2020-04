Serie „Bonner Alltagshelden in der Corona-Krise“ : Wachtberger unterstützt nicht nur im Haushalt

Serie „Bonner Alltagshelden in der Corona-Krise“

Bad Godesberg Der Wachtberger Alexander Bechtholdt gehört zu den Alltagshelden, welche die häusliche Versorgung Einzelner auch in Zeiten der Krise sicherstellen. Als es noch erlaubt war, hat der 43-Jährige mit seinen Kunden gerne Ausflüge unternommen oder gemeinsam eingekauft.

Josephine und Matthias Rinck aus Bad Godesberg sitzen seit ihrer Geburt im Rollstuhl. Das frisch verheiratete Ehepaar ist im Alltag häufig auf fremde Hilfe angewiesen. Alexander Bechtholdt besucht die beiden im Auftrag eines gewerblichen Anbieters seit zwei Jahren wöchentlich, unterstützt sie beim Haushalt und unternimmt Freizeitaktivitäten mit ihnen. Letzteres fällt derzeit allerdings wegen des Kontaktverbots weg. „Wir sind vorher gerne mal an den Rhein gefahren“, erzählt Bechtholdt.

16 Haushalte besucht Bechtholdt wöchentlich

16 Haushalte in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis besucht der Betreuer wöchentlich für jeweils zwei Stunden – ein hohes Ansteckungsrisiko. „Um mich selbst habe ich keine Angst, aber beispielsweise ist meine älteste Kundin über 90 Jahre alt“, sagt der 43-Jährige, der geschieden ist und keine Kinder hat. Ein sensibler Umgang mit Senioren, die zur Risikogruppe zählen, habe bei der Arbeit höchste Priorität. Sicher auch für seine Umsicht erhielt er 2019 die Auszeichnung „Betreuungskraft des Jahres“ für NRW, da sein Arbeitgeber deutschlandweit tätig ist.

Viele Kunden sind verunsichert

Sein Arbeitgeber, der Betreuungsdienst Home Instead, habe die Mitarbeiter geschult, um die Senioren angemessen aufklären zu können. „Die Menschen wünschen sich, dass Sicherheit und Normalität wieder einkehren, wir versuchen sie bestmöglich durch diese fordernde Zeit zu begleiten“, teilt der Betreuer mit. Da viele Rentner zurzeit auf den Gang zum Markt, zur Post oder zur Apotheke verzichten, erhalten sämtliche Betreuungsdienste in Bonn jetzt mehr Anfragen als üblich. „Man merkt aber auch, dass die Gesellschaft zusammenrückt“, findet Bechtholdt, der Hilfsbereitschaft in seinem Umfeld verstärkt wahrnimmt.