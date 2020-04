Hauptausschuss vertagt Entscheidung : Konzept zur Stadthalle in Bad Godesberg weiter unklar

Bad Godesberg Dass die Bad Godesberger Stadthalle saniert werden soll, steht fest. Unklar ist jedoch das Raum- und Nutzungskonzept. Der Hauptausschuss hat diese Entscheidung jetzt an die Bezirksvertretung Bad Godesberg verwiesen.

Dass die Sanierung der Stadthalle nach Möglichkeit 2022 starten soll, ist hinlänglich bekannt. Noch unklar allerdings ist, wie sie im Anschluss daran aussehen und genutzt werden soll. Der Hauptausschuss hat die Entscheidung in seiner Sitzung am Donnerstagabend vertagt. Denn, so die Begründung, der Sachverhalt soll in der nächsten Sitzung der Bad Godesberger Bezirksvertretung diskutiert werden. Die trifft sich das nächste Mal am Mittwoch, 6. Mai, ab 17 Uhr im Ratssaal des Stadthauses, Berliner Platz.